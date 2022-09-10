Она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.

Певица Камалия заявила, что одна из ее двоюродных сестер сегодня служит в Вооруженных силах Украины и сражается против российских оккупантов.

Об этом она рассказала в интервью Rostyslove Production.

"Ей многое нельзя говорить, но спрашиваем, как дела, как она там. Спрашиваем, когда победа, а она говорит: "Думаю, что скоро", - поделилась исполнительница.

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По словам знаменитости, она также пытается помогать сестре и ее побратимам на передовой.

"Обращалась ко мне, потому что не было у батальона что поесть. Даже говорила: "Отправьте хотя бы что-то". Ничего не было, их просто выбросили весь батальон налегке. Мы помогаем, мы не можем всем, но мы сотрудничаем с теми, с теми и так помогаем", - отметила Камалия.

Как ранее сообщал УНИАН, певица Камалия высказалась по поводу граждан Российской Федерации, которые хотят уничтожить Украину.

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