Россиянин-насильник отправился на фронт из колонии.

Российский актер Александр Килин, которого в 2018 году признали виновным в убийстве и изнасиловании девушки, отправился на войну против Украины. Звезда "Реальных пацанов" находился за решеткой, а затем показался на фронте.

Актера приговорили к 18 годам колонии строгого режима в 2014 году. Тогда в одном из городов РФ нашли мертвой 19-летнюю студентку, которую изнасиловали. Установлено, что девушку убили камнем, ее ударили по голове 12 раз. Последним, кто ее видел, был Килин, его признали виновным.

Теперь же актер-убийца хвастается тем, что находится на войне. Он постит снимки с фронта. По данным росСМИ, недавно оккупант был ранен. Актер "загремел" в госпиталь с практически полной потерей слуха. У россиянина, который хотел убивать украинцев, разорвало ушные перепонки.

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Килин снимался не только в сериале "Реальные пацаны". До того как актер оказался за решеткой, он также появлялся в российском фильме "Географ глобус пропил". Однако построить карьеру и по-настоящему прославиться ему не удалось, теперь же он считает себя "героем" и хвастается возможностью умереть не в колонии, а на фронте.

Напомним, ранее стало известно, что звезда "Гардемаринов" хочет отправить сына на войну. Харатьян утверждает, что его наследник "косить" не будет.

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