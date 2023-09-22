Харатьян заявил, что его 25-летний наследник стоит на учете и готов к тому, что получит повестку.

Российский актер Дмитрий Харатьян, открыто поддерживающий Путина и полномасштабную войну против Украины, рассказал, готов ли он отправить своего сына на фронт. Звезда "Гардемаринов" отметил, что у его 25-летнего наследника есть проблемы со здоровьем, но "если что", то он якобы отправится воевать.

"Да-да, конечно, мы обсуждали это. У него есть по здоровью какая-то "статья", но это в мирное время, поэтому если что, то он готов. Конечно", - выдал Харатьян в интервью пропагандистскому "Радио КП".

По словам актера, его сын якобы уже стоит на учете. Недавно он менял место прописки и ходил в военкомат. Харатьян утверждает, что его наследник был готов получить повестку.

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"Он вообще думал, что ему сразу дадут повестку. Но ему не дали, пока стал на учет. Ему 25 лет... В мирное время он не призывной, но если родина скажет - то конечно, он не будет косить", - заявил путинист.

При этом Харатьян вспомнил свой "подвиг". В 24 года артиста призвали в армию, а он якобы не хотел "косить". Однако актер проговорился, что его все же пытались "всунуть" в "театральные войска".

"Мне 24 года было, уже был ребенок, я был известным артистом. Мои фотографии печатали на обложках журналов! И я пошел служить в армию, мне совесть не позволила откосить. Мне подсказывали варианты, но я не был готов к этому, и я пошел служить", - заявил "гардемарин".

Что Харатьян говорит о войне

Актер открыто поддерживает путинскую агрессию еще с 2014 года. Он выступает на пропагандистских концертах, выдает фейки о "коллективном Западе" и призывает РФ захватить Украину. За это Харатьян попал в список лиц, угрожающих нацбезопасности нашей страны.

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