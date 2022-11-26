Секс-символ украинского кино публично проявил свои чувства к новой возлюбленной.

Украинский актер Тарас Цымбалюк после недавней новости о разводе с женой Тиной признался, что у него есть новая возлюбленная. Он скрывает ее лицо, однако не боится публично проявлять свои чувства.

На своей странице в Instagram он обнародовал фотографию, где сидит со своей девушкой в баре. Видимо, артиста настолько захлестнули чувства по отношению к ней, что он решил страстно поцеловать ее на глазах у посетителей.

При этом лицо возлюбленной он прикрыл рукой. Поэтому кто покорил сердце секс-символа украинского кино - пока неизвестно.

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Тарас Цымбалюк: личная жизнь

Актер много лет назад встречался с коллегой Викторией Варлей. Они познакомились на съемках одного из украинских сериалов. Но отношения у пары были не совсем гладкие - они то сходились, то расходились.

После окончательно расставания с Варлей Тарас закрутил роман с Тиной. Вскоре они поженились, но их отношения не выдержали войну. Недавно стало известно о разводе пары.

Несколько недель назад он "засветил" свою новую возлюбленную, личность которой пока не раскрывает.

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