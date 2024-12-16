Аким Галимов ответил хейтерам насчет съемок в Лаврской трапезной

Он объяснил, почему важно знать свою историю и почитать исторические сооружения.

Аким Галимов прокомментировал хейт, который свалился на кулинара Евгения Клопотенко после съемок в Лаврской трапезной. На своей странице в Facebook он призвал посмотреть выпуск "Реальной истории" и познавать храм, а не бояться.

"Я думаю, что пора написать о чудесном эпизоде "​​Реальная история", который мы сняли в Киево-Печерской Лавре. Во-первых, его следует посмотреть. Особенно в свете бурного обсуждения. Во-вторых, очень советую приготовить кисель, который не питьевой, а съедобный. Рецепт Женя Клопотенко нашел в архивах Киево-Печерской Лавры. Это вкуснятина! Ну и остальные 11 блюд, которые мы показывали, тоже! В третьих, любите Украину и ее историю, ходите в наши музеи! Ходите в церкви, синагоги, мечети, другие сакральные объекты! Рассматривайте стены, надписи, росписи, иконы (они не во всех храмах), читайте настенные граффити. Молитесь, если есть желание – как знаете и как умеете тем в кого верите, но искренне!" - написал Галимов.

Он добавил, что нужно посещать храмы и интересоваться, почему там все так устроено, а не иначе, откуда взялись те или иные традиции и другое.

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"Когда спрашиваешь – узнаешь очень много! В конце концов, само познание, по-моему, делает веру не слепой, а осознанной. Популяризируйте наши памятки, рассказывайте о том, где были тем, кто там еще не был! Заботитесь об исторических сооружениях, защищайте их! И сходите наконец в ту Лавру! Мой топ: церковь всех святых и невероятные росписи, которыми, возможно, вдохновлялась Примаченко. Успенский собор и впечатляющее восстановленное надгробие князя Острожского, сокровищница Нацмузея истории и выставка Скифских сокровищ на территории Лавры, пещеры", - добавил Аким.

А также он упомянул и о россиянах, которые забросали его хейтерскими комментариями после выпуска.

"Порадуйтесь, как подгорает в Москве от нашего эпизода. Да это просто огонь! Сколько московитов увидят "Реальную историю" и узнают о борще с ушками! Это им не щи", - подытожил Галимов.

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