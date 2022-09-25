У актера родилась еще одна дочь.

Американский актер Алек Болдуин в восьмой раз стал отцом. У него родилась дочь, которую назвали Илларией Каталиной Ирэной.

Известно, что супруга Хилария, с которой Алек состоит в браке с 2012 года, подарила ему уже шестерых детей, а Иллария стала их седьмым общим ребенком.

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту Илларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме", - подписала фото малышки супруга Болдуина.

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Кроме того, Алек сделал себе татуировку в честь рождения малышки. Теперь на его руке будет отпечаток стопы дочери.

Стоит отметить, что у Алека есть дочь от первого брака с Ким Бейсингер. Девочка пошла по стопам звездных родителей. Она занимается моделингом и посвящает себя съемкам в кино.

Напомним, ранее Алек Болдуин попал в громкий скандал. Во время съемок фильма "Ржавчина" он застрелил опаретора из Украины Галину Гатчинс.

Смертельный инцидент произошел 21 октября 2021 года. 42-летнюю украинку Галину Гатчинс доставили в больницу в Албукерке с ранением, но спасти ее не удалось.

Позже семья застреленной украинки подала в суд на Алека Болдуина.

Кроме того, в судебно-медицинском отчете ФБР по делу о смертельной стрельбе на съемках фильма "Ржавчина" утверждается, что из пистолета нельзя было выстрелить, не нажав на спусковой крючок.

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