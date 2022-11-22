Энтони Кидис пообедал с Мариной Мазепой.

Солист Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис "засветился" в компании голливудской актрисы родом из Украины Марины Мазепы. Папарацци поймали их в тот момент, когда они направлялись на обед в один из ресторанов Лос-Анджелеса.

Как сообщает Daily Mail, после трапезы знаменитости решили прогуляться по городу. Наверняка неизвестно, в каких отношениях они состоят. Однако Кидис неоднократно встречался с девушками, которые намного лет младше его.

Известно, что в его биографии есть роман с Хезер Кристи, которая, к тому же, родила ему ребенка. Сына музыканта зовут Эверли Беар Кидис. Как сказал Энтони Кидис: "Его первое имя - дань уважения Everly Brothers, а второе имя означает "медведь", потому что я всегда чувствовал себя частью медвежьего клана".

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Напомним, ранее голливудская актриса Марина Мазепа в слезах показала миру, что переживают украинцы. Душераздирающий ролик она опубликовала после массированного обстрела по Украине 15 ноября.

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