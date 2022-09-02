Легендарная группа призналась Украине в любви.

Легендарная группа Red Hot Chili Peppers в очередной раз поддержала в войне Украину. В этот раз они дали концерт в Майами, во время которого подняли украинский флаг.

"Любим Украину", - сказал со сцены солист группы.

Стоит отметить, что группа уже неоднократно поддерживала Украину, на территории которой идет полномасштабная война, развязанная Россией. В апреле музыканты приняли участие в благотворительном концерте, целью которого было собрать деньги на помощь нашей стране.

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Кроме того, артисты призывали помогать украинским беженцам, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов.

Напомним, ранее известная группа Red Hot Chili Peppers приняла участие в благотворительном онлайн-марафоне в поддержку Украины "Stand Up For Ukraine". Музыканты призвали мировых лидеров помогать украинцам в такое непростое время.

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