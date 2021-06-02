Популярный актер Мэттью Перри решил расстаться со своей 29-летней невестой Молли Гурвиц.
Об этом сообщает People.
По какой причине пара порвала после трех лет отношений и помолвки - неизвестно. При этом Мэттью пожелала Гурвиц всего хорошего.
"Иногда случается, что что-то просто не получается. Именно это и произошло. Я желаю Молли всего наилучшего", – заявил Перри.
Отметим, пара начала встречаться в 2018 году. В начале их отношений Перри говорил, что Молли - это лучшая женщина в его жизни. Также они в прошлом году объявили о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. К слову, актер еще ни разу не был официально женат, а о его романах известно немного.
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