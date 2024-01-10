Женщина написала, что было очень тяжело.

Нотариус и экс-жена ведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, пожаловалась на плохое самочувствие. Блогерша несколько дней говорила в сети, что ей плохо, однако сегодня написала больше подробностей о своем состоянии.

"Честно скажу, я не знаю, что это было, но 4 дня я просто умирала. Дышать не могла, чихала по 13 раз подряд (это просто жесть), нос заложен, спать сложно, тело болело, но без температуры", - написала блогерша.

Кристина добавила, что только сегодня ей стало легче.

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"Когда ты здоров, ты априори должен быть счастливым. Это надо ценить каждый день. Такие простые моменты нам нужны для радости", - написала Горняк в сети.

Далее добавила, что во время болезни она была постоянно раздраженной, не хотелось ни с кем говорить, а только постоянно спать. Но сейчас Кристина находится в Испании, поэтому не могла себе позволить просто лежать в постели.

Напомним, Кристина Горняк развелась с ведущим Владимиром Остапчуком в 2022 году. А недавно она прокомментировала, что тяжело переживала этот период, но для нее главное всегда выбирать себя. Девушка сейчас часто путешествует и проводит время с подругами.

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