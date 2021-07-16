СМИ назвали возможной новой избранницей музыканта Мусиенко, с которой он ездил в гастрольный тур с новым проектом "Оранжерея".

23-летней молодой артистке Виталине Мусиенко приписывают роман с солистом групы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Какие на самом деле отношения у девушки с певцом, она рассказала в интервью "Обозревателю".

Читайте такжеВакарчук впервые отреагировал на слухи о романе с 23-летней певицей"Мне даже не хотелось комментировать слухи о романе со Святославом, потому что любые мои комментарии по этому поводу будут расцениваться как факт того, что все эти сплетни я воспринимаю серьезно... Со Святославом у нас очень плодотворные, только творческие отношения", - заявила Мусиенко.

Также артистка заверила, что она не общается с Вакарчуком на тему развода с женой.

"Мы со Святославом не общаемся на такие темы. Даже если бы и общались, никто бы не узнал об этом. У нас дружеские отношения. Я знаю, что он взрослый человек и что он принимает решения, который для него правильные. Я его поддерживаю в этом", - подчеркнула Виталина.

Святослав Вакарчук разошелся с женой: что известно

Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Вместе пара была более 20 лет. Об этом артист сообщил в Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - отметил Вакарчук.

Пара познакомилась еще в студенческие годы, Ляля тогда была уже замужем и уже воспитывала дочь Диану. Однако Святослав "не сдался без боя" и завоевал сердце девушки.

По информации СМИ, влюбленные прожили в гражданском браке 15 лет и только в 2015-м официально стали мужем и женой.

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Автор: Ольга Робейко