Они вместе провели время в США.

17-летняя дочь телеведущей Ольги Фреймут - Злата Митчелл - показалась вместе со своим парнем Оскаром, с которым познакомилась за границей во время учебы.

Влюбленные посетили модный бутик, где сделали фото в зеркале. Оскар предстал в белой футболке и джинсах. На плечи он накинул кофту.

Рядом с ним стоит Злата в кружевном черном боди. Девушка прижалась к нему и мило улыбнулась в камеру.

Видео дня

Известно, что пара начала встречаться в мае прошлого года. Звездная мама уже успела познакомиться с избранником дочери, который является гражданином США. Более того, Фреймут комментирует его посты в социальной сети Instagram.

К слову Злата уже давно живет за границей. В Украине она появляется очень редко. При этом девушка говорила, что хотела бы, чтобы ее дети знали об Украине и приезжали на ее родину.

Несмотря на то, что Злата живет в США, у нее теплые отношения с мамой. Более того, Фреймут всегда защищает свою наследницу от нападок хейтеров.

Напомним, ранее Ольга Фреймут поскандалила в сети из-за нового фото дочери.

Вас также могут заинтересовать новости: