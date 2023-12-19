Не все пользователи сети разделили его счастье.

Шоумен Андрей Джеджула поделился с поклонниками радостью - в Украину вернулся его сын Даниэль, с которым они не виделись два года. Парень вместе с мамой Сантой Димопулос с начала полномасштабного российского вторжения живет за границей.

На своей странице в Instagram Джеджула рассказал, что пропал из соцсетей, потому что проводит время с ребенком.

"Неделю с вами не общалась, на это много причин. Первая из них, самая главная, - здесь есть один парень, который два года не был в Украине", - поделился шоумен.

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Большинство пользователей сети порадовались за отца и сына, что они наконец-то встретились. Однако нашлись и те, кто упрекнул Джеджулу за то, что он разрешил сыну вернуться в Украине, когда в стране идет война.

"Честно, не понимаю - когда есть возможность, чтобы дети были в далеке от этого ужаса, привозить их в Украину. Сама живу в Запорожье - прифронтовой город. Страшно, но жить можно, но без детей. Это мое личное мнение", - написала одна из девушек.

На этот комментарий ответил сам Даниэль. Он написал: "Я сам захотел приехать. Успокойтесь!"

Джеджула добавил, что у них с сыном много дел в Украине - нужно получить паспорт, а также пройти медосмотр.

Напомним, ранее Джеджула оправдался после слов, что не общается с сыном из-за войны.

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