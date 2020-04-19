Вера Брежнева опубликовала нежное фото на Пасху

Артистка поздравила своих фанов с Пасхой.

Известная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поздравила своих подписчиков в Instagram с Пасхой и опубликовала нежное фото-бумеранг.

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В кадре звезда позирует одна в белом худи и без макияжа. Стоит отметить, что Брежнева выглядит значительно моложе своих 38 лет.

"Со светлым праздником Пасхи! Здоровья, мира, спокойствия в душе и чудес желаем всей нашей семьей. Время наполнять сердца любовью. Христос Воскрес!", - написала Вера.

Ранее российский юморист Максим Галкин показал, как они с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри весело празднуют Пасху.