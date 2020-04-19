Вера Брежнева опубликовала нежное фото на Пасху
22:03, 19 апреля 2020Звезды
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Артистка поздравила своих фанов с Пасхой.
Брежнева порадовала новым кадром / instagram.com/ververa
Известная украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поздравила своих подписчиков в Instagram с Пасхой и опубликовала нежное фото-бумеранг.
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В кадре звезда позирует одна в белом худи и без макияжа. Стоит отметить, что Брежнева выглядит значительно моложе своих 38 лет.
"Со светлым праздником Пасхи! Здоровья, мира, спокойствия в душе и чудес желаем всей нашей семьей. Время наполнять сердца любовью. Христос Воскрес!", - написала Вера.
Ранее российский юморист Максим Галкин показал, как они с супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри весело празднуют Пасху.
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