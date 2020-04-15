цей матеріал доступний українською

Ольга Куриленко показала себя без мейкапа (фото)

15:03, 15 апреля 2020
Звезды
694 0
Ольга Куриленко родилась в Бердянске / ELLE.ua

Читайте такжеАбсолютно голая: Ольга Куриленко показала пикантное фото

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором она изображена совершенно без макияжа.

На снимке лицо актрисы изображено крупным планом. Она, скорее всего, лежит на кровати среди мягких подушек. Волосы ее распущены, а на лице нет и следа косметики.

В подписи к фото Куриленко посоветовала подписчикам не скучать во время карантина, а найти себе занятие: приготовить покушать, перебрать старые вещи, рассортировать файлы на компьютере, заняться чтением книг или выучить новый язык.

"Я делала все это, и у меня не было ни минуты свободной. Ни разу мне не было скучно. Наоборот, я считаю, что мои дни проходят слишком быстро, и я хотела бы, чтобы они были длиннее", - подытожила Куриленко.

Ольга Куриленко без макияжа / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Как сообщал УНИАН, недавно Ольга Куриленко переболела коронавирусом

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Ольга Куриленко топлес#коронавирус