"Все будет хорошо": стало известно о состоянии Надежды Бабкиной

У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус.

Состояние народной артистки России Надежды Бабкиной, госпитализированной с коронавирусом, постепенно меняется в лучшую сторону.

Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра «Русская песня», которым руководит Бабкина, Антон Собянин.

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«Динамика положительная, дай Бог, все будет хорошо», — заявил он.

Других деталей он не привел.

Как сообщал УНИАН, стало известно, что Бабкину госпитализировали 6 апреля с коронавирусной инфекцией. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии.

9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.