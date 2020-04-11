"Все будет хорошо": стало известно о состоянии Надежды Бабкиной
17:56, 11 апреля 2020Звезды
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У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус.
Надежду Бабкину госпитализировали 6 апреля с коронавирусной инфекцией / фото instagram.com/ngbabkina
Состояние народной артистки России Надежды Бабкиной, госпитализированной с коронавирусом, постепенно меняется в лучшую сторону.
Об этом в субботу, 11 апреля, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра «Русская песня», которым руководит Бабкина, Антон Собянин.
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«Динамика положительная, дай Бог, все будет хорошо», — заявил он.
Других деталей он не привел.
Как сообщал УНИАН, стало известно, что Бабкину госпитализировали 6 апреля с коронавирусной инфекцией. На следующий день артистку ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, который применяется при тяжелой пневмонии.
9 апреля сообщалось, что эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.
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