Для поддержания ритма дыхания: Надежда Бабкина находится в искусственной коме

Коронавирус у 70-летней певицы не подтвердили.

Советская и российская певица Надежда Бабкина, которую ранее госпитализировали с пневмонией, находится в искусственной коме.

Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, пишет ТАСС.

"В данной ситуации кома - это, скажем, медицинско-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния. Специально вводят в такое состояние, чтобы поддерживать ритм дыхания", - сказал Герасимов, подтвердив, что певица находится в медикаментозной коме.

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Ранее пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил, что тест 70-летней певицы на коронавирус дал отрицательный результат.

Известно, что Бабкиной стало плохо в квартире в Брюсовом переулке еще 1 апреля. Скорая забрала певицу в больницу, где после обследования приняли решение перевести ее в Коммунарку.