"Что с моими волосами?": Риз Уизерспун ужаснулась своему фото из девяностых

Актриса опубликовала архивный снимок, которым она явно недовольна.

Известная голливудская актриса Риз Уизерспун посмеялась над собственным фото из девяностых.

Читайте такжеАбсолютно голая: Ольга Куриленко показала пикантное фото

Архивный снимок она опубликовала на свой странице в Instagram.

На фото Риз запечатлена со сложной ретро-прической и выщипанными бровями.

"Здесь есть что распаковать. Я имею в виду, что происходит с моими волосами?" - прокомментировала снимок актриса.

"Но самое главное, кому еще нравилась этот тренд коричневой помады 90-х?" - возмутилась Уизерспун.

Поклонники поддержали актрису, заявив, что это фото отображает все тренды девяностых. "И что ваше лицо на 10 оттенков светлее, чем ваша настоящая кожа. Мы все делали это", - поделились фолловеры.