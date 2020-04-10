"Что с моими волосами?": Риз Уизерспун ужаснулась своему фото из девяностых
12:01, 10 апреля 2020Звезды
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Актриса опубликовала архивный снимок, которым она явно недовольна.
Риз Уизерспун в далекие девяностые / Фото: instagram.com/reesewitherspoon
Известная голливудская актриса Риз Уизерспун посмеялась над собственным фото из девяностых.
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Архивный снимок она опубликовала на свой странице в Instagram.
На фото Риз запечатлена со сложной ретро-прической и выщипанными бровями.
"Здесь есть что распаковать. Я имею в виду, что происходит с моими волосами?" - прокомментировала снимок актриса.
"Но самое главное, кому еще нравилась этот тренд коричневой помады 90-х?" - возмутилась Уизерспун.
Поклонники поддержали актрису, заявив, что это фото отображает все тренды девяностых. "И что ваше лицо на 10 оттенков светлее, чем ваша настоящая кожа. Мы все делали это", - поделились фолловеры.
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