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Настя Каменских показала милое фото

15:31, 05 апреля 2020
Звезды
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Камеских прекрасно выглядит / Скриншот

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каменских позирует в светлой теплой кофте.

Настя в кадре предстала с минимумом макияжа, ее кудрявые волосы распущены. Исполнительница выглядит счастливой.

"Я верю, что у нас с вами впереди очень много хорошего. А сейчас, заботой о себе и близких, мы можем приблизить хорошее в наши жизни. Мысленно обнимаю вас", - написала звезда.

Каменских прекрасно выглядит / instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный на съемках шоу "Голос страны".

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Теги: #Настя Каменских