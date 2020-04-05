Настя Каменских показала милое фото

Исполнительница выглядит счастливой, несмотря на сложный карантинный период.

Известная украинская певица Настя Каменских порадовала своих подписчиков снимком с карантина.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каменских позирует в светлой теплой кофте.

Настя в кадре предстала с минимумом макияжа, ее кудрявые волосы распущены. Исполнительница выглядит счастливой.

"Я верю, что у нас с вами впереди очень много хорошего. А сейчас, заботой о себе и близких, мы можем приблизить хорошее в наши жизни. Мысленно обнимаю вас", - написала звезда.

Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный на съемках шоу "Голос страны".