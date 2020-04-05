Настя Каменских показала милое фото
15:31, 05 апреля 2020Звезды
333 0
Исполнительница выглядит счастливой, несмотря на сложный карантинный период.
Камеских прекрасно выглядит / Скриншот
Известная украинская певица Настя Каменских порадовала своих подписчиков снимком с карантина.
Читайте такжеСветлана Лобода удивила сеть нежными фото
Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Каменских позирует в светлой теплой кофте.
Настя в кадре предстала с минимумом макияжа, ее кудрявые волосы распущены. Исполнительница выглядит счастливой.
"Я верю, что у нас с вами впереди очень много хорошего. А сейчас, заботой о себе и близких, мы можем приблизить хорошее в наши жизни. Мысленно обнимаю вас", - написала звезда.
Каменских прекрасно выглядит / instagram.com/kamenskux
Ранее Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram кадр, сделанный на съемках шоу "Голос страны".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter