Свою первую коллекцию Эмануэль Унгаро показал в 1965 году.

В Париже в возрасте 86 лет умер известный французский модельер Эмануэль Унгаро. Последние два года Эмануэль Унгаро страдал от тяжелой болезни, сообщили его родственники.

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Французский гений Эмануэль Унгаро любил подчеркивать, что в его имени не два «м», а только одно. Он родился итальянцем, в иммигрантской семье на юге в Экс-ан-Провансе, учился крою у своего отца Козимо и начал профессионально заниматься модой в ателье испанца Кристобаля Баленсиаги (1895–1972). Вместе с ним у Баленсиаги работал Андре Курреж (1923–2016), который решил сам завоевать Париж и через несколько лет перетянул к себе молодого Унгаро. Пример Куррежа ободрил его начать вскоре собственное дело - тогда в середине 1960-х в самом разгаре было «славное тридцатилетие», времена бешеного развития экономики, строительства «Конкорда» и скоростных поездов, полные оптимизма, которому так соответствовал цветной, смелый, смешной, с крупными рисунками стиль Унгаро, передает kommersant.

Свою первую коллекцию, сделанную вместе со своей тогдашней подругой, дизайнером по тканям Соней Кнапп, Эмануэль Унгаро показал в 1965 году.

Он дважды получил «Золотой наперсток», запустил в 1983 году именные духи Diva, которые считал подарком своей дочке, названной в честь деда Козимой.

Однако уже десять лет спустя дела шли не так хорошо, и в 1996 году дом Emanuel Ungaro купила другая итальянская компания - Ferragamo. Согласно условиям продажи, семья Феррагамо оставила Эмануэля Унгаро художественным директором. Но ясно было, что это ненадолго, он готовил себе смену - первым его преемником на этом посту стал талантливый римлянин Джамбаттиста Валли. Это не помешало новой продаже. В 2004 году дом Emanuel Ungaro был продан инвестиционному фонду, что стало последним сигналом для модельера: пора на пенсию.

С тех пор сам Унгаро дистанцировался от деятельности своего бывшего дома, находящегося все по тому же парижскому адресу - 2, авеню Монтень,- что и раньше. Он нарушил молчание лишь однажды десять лет назад, когда новая коллекция, сделанная в сотрудничестве с мастерицей на все руки Линдси Лохан, привела его в ярость: «Дом теряет свою душу».