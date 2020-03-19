Настя Каменских показала забавное видео с мужем

Потап и Настя записали короткий ролик о том, как они выбирают фильм для просмотра.

Украинская певица Настя Каменских показала забавное видео с Потапом.

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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Видео рассказывает о том, как супруги выбирают фильм для совместного просмотра. Потап (почему-то в желтой шапке-ушанке) сидит на диване и выбирает фильмы. При этом Настя отвергает все варианты. В итоге Потап теряет терпение и бросает в жену пульт от телевизора.

"Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео? Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность", - подписала ролик Каменских.

Певица также предложила свой список обязательных к просмотру фильмов. В него вошли: "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Бойфренд из будущего", "В погоне за счастьем" и "Трасса 60".