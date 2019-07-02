Слава из "НеАнгелов" и Эдгар Каминский развелись - официально

Известные украинские супруги Эдгар и Слава Каминские официально расторгли брак. Соответствующее решение появилось на сайте Подольского районного суда города Киева.

Читайте такжеВ сети предположили, что на развод Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского повлияла мать хирурга

Впервые заявление о разводе Каминских появилась на сайте Подольского районного суда еще 19 апреля 2019 года. Тогда же ее подал Эдгар Каминский. Расторжение брака должно было состояться 12 июня 2019 года, однако при отсутствии обоих сторон развод перенесли на 1 июля, сообщает LifeStyle 24.

Журналисты 2 июля проверили состояние рассмотрения дела истца Эдгара Каминского, где официально было указано, что "Заявление удовлетворено полностью". То есть экс-супруги официально расторгли отношения. В составе суда при пересмотре дела работала Войтенко Татьяна. Суд состоялся согласно предварительно назначенной дате - 1 июля 2019 года.

Сами же Эдгар и Слава Каминские не дают никаких комментариев в социальных сетях и СМИ, поэтому неизвестно, как они поделили опеку над 4-летним Леонардом и 3-летней Лаурой. Пара состояла в браке с 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 31 января певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.