"Вау!": Джаред Лето только сейчас узнал об эпидемии коронавируса

Актер 12 дней медитировал и находился в пустыне без телефона и связи.

Музыкант и актер Джаред Лето узнал об эпидемии смертельного коронавируса в мире после 12-дневной медитации в пустыне.

Читайте такжеДжаред Лето показал, как взобрался на вершину Рыбальского моста в Киеве (видео)

В своем Instagram актер объяснил, что пребывал в медитации, где не имел связи с внешним миром.

«Вау! 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне. Мы были полностью изолированы. Без телефона, без связи и т. Д. Мы понятия не имели, что происходит во внешнем мире. Вчера я вышел в совсем другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сногсшибательно - мягко говоря. Я получаю сообщения от друзей и семьи со всего мира и узнаю, что происходит», - написал Джаред Лето.

Также Лето добавил: «Надеюсь, с вами все в порядке. Посылаю позитивную энергию всем. Оставайтесь дома. Оставайтесь в безопасности».

Как сообщал УНИАН, американский актер и музыкант Джаред Лето едва не погиб, когда пытался подняться на скалу каньона Ред Рок в США.