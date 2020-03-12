"Дай мне что-то сладкое": супермодель Белла Хадид оголила грудь и расстегнула ширинку
Американская 23-летняя супермодель Белла Хадид показала свой новый сексуальный снимок, на котором она позирует в белой рубашке на голое тело.
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Откровенное фото самая красивая женщина в мире разместила на своей странице в Instagram.
«Дай мне что-то сладкое», - подписала снимок Белла Хадид.
На фотографии она позирует в длинной белой рубашке на голое тело. Также на ней красуются темные штаны с расстегнутой ширинкой.
«Моя королева», «Мой идол», «Божественна», «Такая прекрасная», «Горячая», - комментировали поклонники самой красивой женщины мира.
Как сообщал УНИАН, американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, показала фото, где она позирует, не надев белье под одежду.