Карантин: Джамала рассказала, как защищается от коронавируса (фото)
Известная украинская певица Джамала прокомментировала ситуацию относительно карантина и рассказала как сама защищается от заболевания.
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Свой пост она разместила на странице в Instagram.
"Карантин?! Главное без паники!" - написала Джамала, добавив несколько советов.
"Проветривайте чаще комнаты, пользуйтесь увлажнителем воздуха. Обязательно мойте руки с мылом, промывайте нос специальным раствором или просто обычным мылом. Еще я пользуюсь оксолиновой мазью", - написала певица.
Также она посоветовала прогуливаться на свежем воздухе и не надевать масок без нужды: "Пожалуйста, не надевайте маски на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным".
"Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких. Все будет хорошо!" - резюмировала Джамала.
Карантин?! Главное без паники! ⠀ Что может сделать каждый из нас для профилактики этого заболевания? ⠀ Проветривайте чаще комнаты, пользуйтесь увлажнителем воздуха. Обязательно мойте руки с мылом, промывайте нос специальным раствором или просто так же обычным мылом. Еще я пользуюсь оксолиновой мазью. ⠀ Если есть двор рядом с домом, прогуливайтесь на свежем воздухе. ⠀ Пожалуйста, не надевайте масок на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным. ⠀ Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких 🙏🏽 ⠀ Все будет хорошо!
Как сообщал УНИАН, в Украине объявлен общенациональный карантин.