Карантин: Джамала рассказала, как защищается от коронавируса (фото)

Известная певица призвала всех украинцев придерживаться нескольких простых правил, чтобы быть здоровыми.

Известная украинская певица Джамала прокомментировала ситуацию относительно карантина и рассказала как сама защищается от заболевания.

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Свой пост она разместила на странице в Instagram.

"Карантин?! Главное без паники!" - написала Джамала, добавив несколько советов.

"Проветривайте чаще комнаты, пользуйтесь увлажнителем воздуха. Обязательно мойте руки с мылом, промывайте нос специальным раствором или просто обычным мылом. Еще я пользуюсь оксолиновой мазью", - написала певица.

Также она посоветовала прогуливаться на свежем воздухе и не надевать масок без нужды: "Пожалуйста, не надевайте маски на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел, или есть вероятность оказаться в одном помещении с больным".

"Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких. Все будет хорошо!" - резюмировала Джамала.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявлен общенациональный карантин.