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Седокова блеснула пышной грудью в облегающем "хищном" платье

19:33, 07 марта 2020
Звезды
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Седокова соблазнительным платьем подчеркнула формы / instagram/annasedokova

Фотографии она разместила в своем Instagram.

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Так, Седокова приняла участие в программе Вечерний Ургант и обнародовала фото со съемок.

На снимках певица предстала в обтягивающем платье леопардовой расцветки, которое выгодно подчеркнула округлые и сексуальные формы звезды. Волосы Седокова собрала в "мальвинку".

В макияже певица сделала акцент на глаза, а губы накрасила в нюдовый оттенок.

instagram/annasedokova

Напомним, ранее Анна Седокова показала подписчикам свою фигуру в купальнике и рассказала о табу в питании.

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Теги: #Седокова на росТВ#Анна Седокова