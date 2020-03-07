Седокова блеснула пышной грудью в облегающем "хищном" платье
19:33, 07 марта 2020Звезды
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Звезда подчеркнула свои "выдающиеся" формы приталенной одеждой.
Седокова соблазнительным платьем подчеркнула формы / instagram/annasedokova
Украинская певица Анна Седокова, которая проживает на территории РФ, продемонстрировала поклонникам фигуру в сексуальном платье.
Фотографии она разместила в своем Instagram.
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Так, Седокова приняла участие в программе Вечерний Ургант и обнародовала фото со съемок.
На снимках певица предстала в обтягивающем платье леопардовой расцветки, которое выгодно подчеркнула округлые и сексуальные формы звезды. Волосы Седокова собрала в "мальвинку".
В макияже певица сделала акцент на глаза, а губы накрасила в нюдовый оттенок.
instagram/annasedokova
Напомним, ранее Анна Седокова показала подписчикам свою фигуру в купальнике и рассказала о табу в питании.
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