Седокова блеснула пышной грудью в облегающем "хищном" платье

Звезда подчеркнула свои "выдающиеся" формы приталенной одеждой.

Украинская певица Анна Седокова, которая проживает на территории РФ, продемонстрировала поклонникам фигуру в сексуальном платье.

Фотографии она разместила в своем Instagram.

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Так, Седокова приняла участие в программе Вечерний Ургант и обнародовала фото со съемок.

На снимках певица предстала в обтягивающем платье леопардовой расцветки, которое выгодно подчеркнула округлые и сексуальные формы звезды. Волосы Седокова собрала в "мальвинку".

В макияже певица сделала акцент на глаза, а губы накрасила в нюдовый оттенок.

Напомним, ранее Анна Седокова показала подписчикам свою фигуру в купальнике и рассказала о табу в питании.