Брежнева покорила сеть винтажным фото для глянца
Живущая в РФ украинская певица, «экс-ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала фото для глянца L'Officiel Ukraine, где предстала в сдержанном ретро-образе.
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Как отметила певица в Instagram, снимок для обложки мартовского номера журнала был сделан на пленку.
«Получилась очень стильная и интересная история, ищите в новом L'Officiel Ukraine», - отметила она.
Пользователи оценили съемку по достоинству. В комментариях свое почтение певице высказали и коллеги по цеху – певец MONATIK и «экс-ВИА Гра» Санта Димопулос.
С большой нежностью хочу представить вам необычную, но очень любимую мной съёмку 🌏 Не каждую обложку снимают на плёнку 🎞 Получилась очень стильная и интересная история, ищите в новом @lofficielukraine ⠀ Photographer: @goshapavlenko ⠀ Fashion editor: @olgayanul ⠀ MA artist: @closeupmilanoagency @_helenakomarova_ ⠀ Hair stylist: @yu__nagatomo ⠀ Talent: @ververa ⠀ Producer: @rrrockingirl ⠀ Style assistant: @vanessaswolff ⠀ Interior design: @spinzidesign ⠀
Напомним, в конце февраля Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип.