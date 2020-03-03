цей матеріал доступний українською

Брежнева покорила сеть винтажным фото для глянца

17:14, 03 марта 2020
Звезды
263 0
Новое фото Брежневой / Instagram, ververa

Живущая в РФ украинская певица, «экс-ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала фото для глянца L'Officiel Ukraine, где предстала в сдержанном ретро-образе.

Читайте такжеМакс Барских выпустил новую песню (видео)

Как отметила певица в Instagram, снимок для обложки мартовского номера журнала был сделан на пленку.

«Получилась очень стильная и интересная история, ищите в новом L'Officiel Ukraine», - отметила она.

Пользователи оценили съемку по достоинству. В комментариях свое почтение певице высказали и коллеги по цеху – певец MONATIK и «экс-ВИА Гра» Санта Димопулос.

Напомним, в конце февраля Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Вера Брежнева