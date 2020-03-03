Брежнева покорила сеть винтажным фото для глянца

По словам певицы, съемка велась на пленку.

Живущая в РФ украинская певица, «экс-ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала фото для глянца L'Officiel Ukraine, где предстала в сдержанном ретро-образе.

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Как отметила певица в Instagram, снимок для обложки мартовского номера журнала был сделан на пленку.

«Получилась очень стильная и интересная история, ищите в новом L'Officiel Ukraine», - отметила она.

Пользователи оценили съемку по достоинству. В комментариях свое почтение певице высказали и коллеги по цеху – певец MONATIK и «экс-ВИА Гра» Санта Димопулос.

Напомним, в конце февраля Брежнева впервые за полгода выпустила новый клип.