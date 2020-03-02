Страсти не утихают ни на минуту: Меган Маркл приедет в Великобританию без сына Арчи

СМИ сообщили, что королева, а также другие члены семьи Гарри крайне расстроены таким решением Меган. В последний раз Елизавета видела правнука 4 месяца назад.

Принц Гарри находится в Великобритании с прошлой недели. Он приехал в родную страну, чтобы посетить несколько официальных мероприятий. В ближайшие дни из Канады в Лондон должна прилететь и его супруга Меган Маркл. Воссоединение герцога и герцогини Сассекских на британской земле произойдет по случаю Дня содружества наций, который будет отмечаться 9 марта. По просьбе Елизаветы II Меган и Гарри присоединятся к остальным членам британской королевской семьи на ежегодной праздничной службе в Вестминстерском аббатстве. Там должны будут также появится принц Уильям и Кейт Миддлтон. К слову, этот выход для Сассексов станет последним официальным мероприятием в качестве старших членов королевской семьи - 31 марта они окончательно сложат с себя все полномочия.

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Как пишет Hello, изначально предполагалось, что вместе с Меган из Канады, где сейчас проживает герцогиня, прилетит и ее сын Арчи. Но внезапно было решено, что ребенок останется в Ванкувере вместе с нянями. Ситуацию уже назвали головной болью всей полиции Канады и Великобритании. Охранные мероприятия повышенной сложности придется проводить сразу в двух странах. Пока Меган и Гарри все еще члены королевской семьи, то оплата их безопасности ляжет на плечи британских налогоплательщиков. По подсчетам The Sun, нахождение Арчи без родителей в Канаде обойдется в лишние 50 тысяч фунтов стерлингов.

Инсайдеры издания уже сообщили, что королева, а также другие члены семьи Гарри крайне расстроены таким решением Меган. В последний раз Елизавета видела правнука 4 месяца назад.

Напомним, в начале января герцог и герцогиня Сассекские опубликовали неожиданное сообщение о своем желании начать самостоятельную жизнь.

"Мы намерены отойти от дел в качестве "старших" членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество королеву Елизавету II", - говорилось в заявлении.

Гарри и Меган не только отказываются от финансовых привилегий, положенных им по статусу, и начинают зарабатывать самостоятельно, но и концентрируются на запуске благотворительной организации, распределив свое время между Великобританией и Северной Америкой: "Этот географический баланс позволит нам воспитывать нашего сына с признательностью к королевским традициям, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе жизни, включая запуск нашей новой благотворительной организации".

Переход Меган и Гарри к самостоятельной жизни в СМИ прозвали "мегзитом" по аналогии с Брекситом. Итоги первого таковы: герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут представлять Eе Величество, а потому будут лишены своих королевских титулов. Однако смогут в дальнейшем поддерживать некоторые проекты, которые были под их патронатом, но уже как частные лица.

Семья также лишается государственной поддержки, а вместе с финансовой независимостью получает долг в 2,4 миллиона фунтов - именно столько было потрачено на реконструкцию Фрогмор-хауса, где Гарри, Меган и их сын Арчи прожили меньше года. Всю сумму герцог и герцогиня Сассекские обязались вернуть в государственную казну. Однако подчеркивается, что Фрогмор по-прежнему останется их британским домом.