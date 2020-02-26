Брежнева засветила грудь и предупредила поклонников об опасности (фото)

Певица напомнила о своем концерте в Москве.

Украинская певица Вера Брежнева, которая уже длительное время проживает в Москве, поделилась с подписчиками новым фото, предупредив их о возможных инцидентах на предстоящем концерте.

Об этом она сообщила в Instagram.

Брежнева напомнила, что до ее грандиозного концерта "VЭлемент" в Москве осталось ровно два месяца. "У нас идёт подготовка полным ходом, а я вижу, когда вы отмечаете меня на фото с билетами, и ОЧЕНЬ прошу закрывать номер билета и штрих код, во избежание кражи вашего места на шоу! Я жду именно вас", - написала она.

На фото певица прикрыла свою грудь лепестками, засветив часть декольте.

Поклонники Брежневой ее фото оценили. "Роскошная", "Шикарная фотка", "Верусенька мы с мужем к Вам идём на концерт, ждем!", "Вот это образ!!! Вера вы неподражаемы!!!", "Красота", "Тебе идёт темно-красный", "Секси леди", - идет речь в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Брежнева озадачила поклонников очень сексуальным фото.