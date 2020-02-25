Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли

Ему удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США в свои 25 лет.

25-летний Джастин Бибер стал самым молодым артистом, которому удалось семь раз возглавить главный музыкальный чарт США – Billboard 200. Так, он побил рекорд Элвиса Пресли, установленный 59 лет назад.

Читайте также"Я просто сходил с ума": Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной ГомесКак пишет журнал Esquire, новый альбом Джастина Бибера Changes, возглавивший Billboard 200, – его пятая студийная пластинка. Однако музыкант дважды возглавлял чарт с альбомом ремиксов Never Say Never: The Remixes (2011) и Believe Acoustic (2013).

В 1961 году, когда Элвису Пресли было 26 лет, его седьмая пластинка Blue Hawaii также возглавила главный американский чарт, как и предыдущие шесть.

Как ранее сообщал УНИАН, Джастин Бибер выпустил новый альбом «Changes» 14 февраля. В него вошло 17 треков, в том числе представленные ранее Yummy и Intentions. На пластинке отметились Трэвис Скотт, Кейлани, Post Malone и другие музыканты.