"Шикарна": Лорак показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото)

Певица позировала в стильном приталенном платье черного цвета и бретелями в виде металлических цепей.

Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, поразила сеть выдающейся грудью.

Свежий снимок певица опубликовала в своем Instagram.

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В этот раз Каролина решила представить один из образов, которые примерила во время фотосессии. Так, перед декорациями и фоном для фотосессии звезда позировала в стильном приталенном платье черного цвета и бретелями в виде металлических цепей.

"Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Ч/б или цвет?", – написала Каролина под снимком.

"Какая же красотка", "Обе фотографии. Невероятно красива. Смотреть на вас-одно удовольствие", "Шикарна", - написали ей в комментариях.