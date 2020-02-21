"Шикарна": Лорак показала пышную грудь в платье с глубоким декольте (фото)
16:45, 21 февраля 2020Звезды
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Певица позировала в стильном приталенном платье черного цвета и бретелями в виде металлических цепей.
В этот раз Каролина решила представить один из образов, которые примерила во время фотосессии / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак, которая давно живет и работает в России, поразила сеть выдающейся грудью.
Свежий снимок певица опубликовала в своем Instagram.
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В этот раз Каролина решила представить один из образов, которые примерила во время фотосессии. Так, перед декорациями и фоном для фотосессии звезда позировала в стильном приталенном платье черного цвета и бретелями в виде металлических цепей.
"Мне нравится, когда на фото есть эмоция. Ч/б или цвет?", – написала Каролина под снимком.
"Какая же красотка", "Обе фотографии. Невероятно красива. Смотреть на вас-одно удовольствие", "Шикарна", - написали ей в комментариях.
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