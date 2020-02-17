Экс-девушка принца Гарри покончила с собой

В декабре 2019 года Кэролайн Флэк арестовали за нападение на бойфренда Льюиса Бертона.

40-летняя английская телеведущая и радиоведущая Кэролайн Флэк, у которой был короткий роман с принцем Гарри, покончила жизнь самоубийство.

Об этом сообщает CNN.

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Флэк уволили с телешоу "Остров любви" в декабре 2019 года после того, как ее арестовали за нападение на бойфренда Льюиса Бертона. При этом мужчина подал на свою возлюбленную в суд.

Телезвезда наняла лучших адвокатов, которые добились ее освобождения из-под стражи под залог. При этом 4 марта должно было состояться очередное судебное разбирательство по ее делу.

В 2009 году у Кэролайн был роман с принцем Гарри. Их познакомили общие друзья. Однако принцу и телезвезде пришлось расстаться после того, как об их отношениях узнала пресса. Позже Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. А у Флэк был целый ряд романов - в том числе с певцом Гарри Стайлсом, который был моложе ее на 14 лет.