Тина Кароль сверкнула сочной грудью в смелом наряде (фото)

Знаменитость побывала во Львове и показала фото с мероприятия.

Известная украинская певица Тина Кароль побывала во Львове и показала снимки с автограф-сессии в рамках промо-кампании духов собственного бренда.

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Фото артистка поделилась на своей странице в Instagram, вызвав волну восхищений эффектным нарядом.

Кароль появилась в эффектном красном платье в пол, подчеркнувшем все изгибы ее тела. "Изюминка" образа - очень глубокое декольте, приоткрывающее бюст звезды.

"Автограф-сессия во Львове в рамках промо-кампании духов Tina by Tina Karol", - говорится в описании к фото.

Ранее известная во всем мире теледива Ким Кардашьян показала фото в комплекте нижнего белья собственного бренда Skims.