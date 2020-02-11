"Мы самураи, без цели": звезды Pornhub рассказали, как решили пожениться в Лас-Вегасе

Первый их ролик стал абсолютным хитом.

Порноактриса Ева Эльфи и ее партнер Адам Оцелот, которые снимают любительские ролики и уже успели стать популярными на Pornhub, рассказали, как в прошлом году после церемонии Pornhub Awards «импульсивно» решили пожениться.

Об этом пишет The Village.

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«Ей это было важно, что у нее такое было. Церемония, закат, Вегас», – отметил Адам.

«Я, как любая девочка, типа, конечно, мечтала о свадьбе. Но нам не хотелось столовку собирать, родственников 100 тысяч человек. Зачем все это? У нас было романтично и с энтузиазмом. Не знаю, как в сказке? Это мой человек. Раз он женился на мне, значит, все это не просто так», – добавила Ева.

Отмечается, что Ева была первой и по сей день остается единственной, с кем у Адама был секс. Он понимает, что зависит от нее больше, чем она от него: «Я не думаю об этом. Может, это розовые очки, но мне кажется, что мы вместе, как Бонни и Клайд, навсегда… Может быть, мы слишком молоды и глупы, чтобы понять: «Е***ь, п****ц, что мы сделали?». Друзья часто спрашивают, мол, а что будет потом: «Как вы на работу устроитесь? – все время какое-то «потом». А мы живем сейчас... Мы самураи, без цели, важен только путь».

Первый их ролик стал абсолютным хитом Pornhub и набрал 53 миллиона просмотров, это третий самый популярный ролик 2019 года вообще. Кроме того, Еву Эльфи номинировали на «Открытие года» по версии Pornhub — несколько месяцев она держалась на первом месте в категории Amateur.

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