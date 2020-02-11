Пользователей Twitter разозлило обращение Melovin к россиянам

Сторонники отреагировали на твит молниеносно: одни ругали музыканта, другие требовали от него вернуть украинское гражданство.

Пользователи Twitter возмутились приветствием России украинским певцом Melovin, который в 2018 году представлял Украину на Евровидении.

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Соответствующее сообщение на странице музыканта появилось еще в январе 2020 года. Впрочем, дискуссия не утихает и сейчас.

«С Новым годом, Россия», – написал Melovin. Вскоре певец поздравил с праздником ряд и других стран мира.

Happy New Year Russia 🇷🇺 — MELOVIN (@_MELOVIN_) January 1, 2020

Сторонники отреагировали на твит молниеносно: одни ругали музыканта, другие требовали от него вернуть украинское гражданство.

«Гражданство будешь просить?», «Здрасте, пошел на*й», «Всегда подозревала, что ты п*дор». Кое-кто заступался за Melovin и заметил, что звезда «просто поздравил своих фанов», а сам «негативно относится к гастролям».

В то же время российские пользователи поддержали слова украинского певца и поздравили того тоже: «Ты моя радость. Спасибо, родной. И тебе невероятных достижений в новом году», «С Новым годом. Россия тебя очень любит и ждет».

Напомним, судья национального отбора на Евровидение-2019 Андрей Данилко заявил, что ситуация с Maruv изменила отношение артистов к Нацотбору на Евровидении.