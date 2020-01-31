"Есть где работать, всего им доброго": Сюткин отреагировал на запрет въезжать в Украину

Россиянин заявил, что концертов в Украине не планировал.

Российский артист Валерий Сюткин прокомментировал решение Службы безопасности Украины о запрете для него на въезд в страну.

Об этом он сообщил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

По словам певца, в Украину он ехать не собирался.

"Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили - и всего им доброго", - сказал Сюткин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний относительно "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Недавно стало известно о запланированном концерте россиянина во Дворце "Украина" в Киеве 27 апреля. На анонс обратил внимание украинский шоумен Сергей Притула. В 2014 году бывший солист группы "Браво" заявил, что аннексия Крыма Владимиром Путиным является "восстановлением исторической справедливости".