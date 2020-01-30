"Дерзкая Мяугли": мокрую Каменских в бикини застали в джунглях (фото)

Мокрые волосы певицы и ноги в песке говорят о том, что Настя, вероятно, сфотографировалась всего спустя несколько минут после купания.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками фотографией из мексиканских джунглей. Фото в зеленом мини-бикини она показала в своем Instagram. Читайте такжеКаменских в крохотном белоснежном бикини показала фигуру во всей красе (фото) Каменских продемонстрировала изящную фигуру, выставив ногу вперед. Мокрые волосы певицы и ноги в песке говорят о том, что Настя, вероятно, сфотографировалась всего спустя несколько минут после купания. Поклонники украинской певицы сравнили ее с амазонкой: «Амазонка)»; «Мяугли»; «Настя, ты реально похоже на девушку из джунглей. Такая кудрявая, дерзкая и смелая»; «И сосок торчит»; «А Маугли освоил фотосъёмку))»; «Почистил бы эти ножки от песка)»; «Прям из фильма "Анаконда"»

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