"Дерзкая Мяугли": мокрую Каменских в бикини застали в джунглях (фото)
18:35, 30 января 2020Звезды
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Мокрые волосы певицы и ноги в песке говорят о том, что Настя, вероятно, сфотографировалась всего спустя несколько минут после купания.
Поклонники украинской певицы сравнили ее с амазонкой / фото: kamenskuх/Instagram
Украинская певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками фотографией из мексиканских джунглей.
Фото в зеленом мини-бикини она показала в своем Instagram.
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Каменских продемонстрировала изящную фигуру, выставив ногу вперед. Мокрые волосы певицы и ноги в песке говорят о том, что Настя, вероятно, сфотографировалась всего спустя несколько минут после купания.
Поклонники украинской певицы сравнили ее с амазонкой:
«Амазонка)»;
«Мяугли»;
«Настя, ты реально похоже на девушку из джунглей. Такая кудрявая, дерзкая и смелая»;
«И сосок торчит»;
«А Маугли освоил фотосъёмку))»;
«Почистил бы эти ножки от песка)»;
«Прям из фильма "Анаконда"»
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