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"Дерзкая Мяугли": мокрую Каменских в бикини застали в джунглях (фото)

18:35, 30 января 2020
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Поклонники украинской певицы сравнили ее с амазонкой / фото: kamenskuх/Instagram

Фото в зеленом мини-бикини она показала в своем Instagram.

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Каменских продемонстрировала изящную фигуру, выставив ногу вперед. Мокрые волосы певицы и ноги в песке говорят о том, что Настя, вероятно, сфотографировалась всего спустя несколько минут после купания.

Поклонники украинской певицы сравнили ее с амазонкой:

«Амазонка)»;

«Мяугли»;

«Настя, ты реально похоже на девушку из джунглей. Такая кудрявая, дерзкая и смелая»;

«И сосок торчит»;

«А Маугли освоил фотосъёмку))»;

«Почистил бы эти ножки от песка)»;

«Прям из фильма "Анаконда"»

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