Вдвоем на острове: секс-символ Белла Хадид раздвинула ножки на берегу моря (фото)

В чувственной фотосессии Белла Хадид и ее партнер манекенщик Обри О’Магони изображают двух влюбленных, уединившихся на острове Сардиния.

23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников новым ярким образом.

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Фотографии размещены в Instagram-аккаунте Missoni.

В фотосессии вместе с Беллой Хадид принял участие модный манекенщик Обри О’Магони.

В чувственной фотосессии пара изображает двух влюбленных, уединившихся на острове Сардиния. Они обнимаются и смотрят на закат.

На фотографиях можно заметить, что волосы Беллы заплетены в афрокосички, что придает дерзости новому образу.

Как сообщал УНИАН, ранее 23-летняя звезда Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии для журнала Love Magazine, которое известно своими откровенными проектами. На снимках модель позировала без бюстгальтера, а ее грудь была "прикрыта" только слоем краски или скотча.