Вдвоем на острове: секс-символ Белла Хадид раздвинула ножки на берегу моря (фото)
23-летняя американская супермодель Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников новым ярким образом.
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Фотографии размещены в Instagram-аккаунте Missoni.
В фотосессии вместе с Беллой Хадид принял участие модный манекенщик Обри О’Магони.
В чувственной фотосессии пара изображает двух влюбленных, уединившихся на острове Сардиния. Они обнимаются и смотрят на закат.
На фотографиях можно заметить, что волосы Беллы заплетены в афрокосички, что придает дерзости новому образу.
Как сообщал УНИАН, ранее 23-летняя звезда Белла Хадид снялась в провокационной фотосессии для журнала Love Magazine, которое известно своими откровенными проектами. На снимках модель позировала без бюстгальтера, а ее грудь была "прикрыта" только слоем краски или скотча.