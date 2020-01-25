"Сосок торчит": мокрая Лола из "Школы" очаровала поклонников фото в бикини
21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», очаровала своих поклонников фотографией с пляжа на Бали, где она проводит свой отпуск.
Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.
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Подписчики Василенко были шокированы новой фотографией юной актрисы.
«Градус растёт! Песок сгорает, вода бурлит, когда касается земли»;
«Левый сосок торчит, я др**ить»;
"Ваауу!! Фигура топчик!";
"Агонь";
"Лиза, ты богиня"; - писали поклонники влюбленные комментарии "школьнице" Лолите.
Также подписчики обратили внимание, что на интимном месте у Лолы набита татуировка.
Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».
Как сообщал УНИАН, ранее Елизавета Василенко соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.