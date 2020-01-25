"Сосок торчит": мокрая Лола из "Школы" очаровала поклонников фото в бикини

Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту "Лолу" Гавриленко в популярном украинском сериале "Школа".

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», очаровала своих поклонников фотографией с пляжа на Бали, где она проводит свой отпуск.

Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

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Подписчики Василенко были шокированы новой фотографией юной актрисы.

«Градус растёт! Песок сгорает, вода бурлит, когда касается земли»;

«Левый сосок торчит, я др**ить»;

"Ваауу!! Фигура топчик!";

"Агонь";

"Лиза, ты богиня"; - писали поклонники влюбленные комментарии "школьнице" Лолите.

Также подписчики обратили внимание, что на интимном месте у Лолы набита татуировка.

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, ранее Елизавета Василенко соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.