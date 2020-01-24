Кристина Агилера снялась в черном плаще на голое тело (фото)

Образ звезды дополняют ювелирные украшения.

Американская певица Кристина Агилера поделилась откровенным снимком.

Читайте такжеСамая красивая женщина в мире "засветила" голую грудь (фото)Фото она опубликовала у себя в Instagram

На нем 39-летняя артистка позирует в черном плаще, надетом на голое тело. Образ звезды дополняют ювелирные украшения.

Известно, что снимок сделал фотограф и режиссер Люк Гилфорд, который активно сотрудничает с Агилерой.

Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.