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Кристина Агилера снялась в черном плаще на голое тело (фото)

17:18, 24 января 2020
Звезды
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Снимок сделал фотограф и режиссер Люк Гилфорд / instagram.com/xtina

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На нем 39-летняя артистка позирует в черном плаще, надетом на голое тело. Образ звезды дополняют ювелирные украшения.

Известно, что снимок сделал фотограф и режиссер Люк Гилфорд, который активно сотрудничает с Агилерой.

Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.

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Теги: #Кристина Агилера