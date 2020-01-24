Кристина Агилера снялась в черном плаще на голое тело (фото)
17:18, 24 января 2020Звезды
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Образ звезды дополняют ювелирные украшения.
Снимок сделал фотограф и режиссер Люк Гилфорд / instagram.com/xtina
Американская певица Кристина Агилера поделилась откровенным снимком.
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На нем 39-летняя артистка позирует в черном плаще, надетом на голое тело. Образ звезды дополняют ювелирные украшения.
Известно, что снимок сделал фотограф и режиссер Люк Гилфорд, который активно сотрудничает с Агилерой.
Ранее УНИАН сообщал, как Памела Андерсон снялась обнаженной для итальянского глянца.
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