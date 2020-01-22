Известный украинский телеведущий похудел на 10 килограмм (фото)

"Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад", - рассказывает Дмитрий Комаров.

Ведущий "Мир наизнанку" поделился радостной новостью. Дмитрий похудел на 10 кг, о чем всегда мечтал.

Об этом пишет "КП в Украине".

"Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад. Специально не худел, это произошло само по себе, - говорит Комаров. - Объяснить это могу только режимом питания. Я давно пытался похудеть, садился на какие-то диеты, но вес прыгал плюс-минус полтора килограмма максимум. А тут - 10 кг ушло легко. Я сейчас очень хорошо и гармонично себя чувствую, очень надеюсь не потерять это состояние. Ну и - были еще танцы… Танцевал", - рассказывает ведущий.