Известный украинский телеведущий похудел на 10 килограмм (фото)
Ведущий "Мир наизнанку" поделился радостной новостью. Дмитрий похудел на 10 кг, о чем всегда мечтал.
Об этом пишет "КП в Украине".
Друзья, уже по давней традиции, которую многие подписчики хорошо помнят. Стартует очередная долгосрочная «черная пятница» от моих львовских друзей – магазина мужской итальянской одежды Impero Group. Вот уже несколько сезонов подряд мы объявляем совместную акцию, которая с сегодняшнего дня начинается снова. Кто 7 по 17 декабря купит любую вещь и скажет консультанту или на кассе пароль «Я от Комарова», тот получит скидку 30% на любую вещь из ассортимента, плюс открытку с моим автографом. А еще каждый покупатель станет участником розыгрыша профессиональной фотосессии в студии – со стилистом, визажистом. Как на обложку журнала)) Победителей выберет генератор случайных чисел. Магазин исключительно мужской одежды, но для женщин он тоже полезен – можно подобрать своим мужчинам сюрпризы) я очень люблю этих ребят. Это не какая-то большая сеть или корпорация, а эксклюзив – их магазины есть только в Киеве и Львове. Это дело жизни моих друзей, семейной пары из Львова. Можете сами зайти и посмотреть их ассортимент на страничке @impero_group . Ребята лично ездят в Италию и выбирают вещи. Они реально фанаты своего дела. И если я не на горной тропе и не в джунглях – то часто выбираю именно эти вещи. За качество ручаюсь – уже несколько лет проверяю на себе лично. Даже на свадьбу у них костюм покупал)) Киев: ТРЦ Lavina Mall Львов: ТЦ Forum Lviv, ТЦ Victoria Gardens, ул.Фурманская 9
"Я осуществил свою мечту - похудел на 10 кг, чему очень рад. Специально не худел, это произошло само по себе, - говорит Комаров. - Объяснить это могу только режимом питания. Я давно пытался похудеть, садился на какие-то диеты, но вес прыгал плюс-минус полтора килограмма максимум. А тут - 10 кг ушло легко. Я сейчас очень хорошо и гармонично себя чувствую, очень надеюсь не потерять это состояние. Ну и - были еще танцы… Танцевал", - рассказывает ведущий.