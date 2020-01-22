Лобода соблазнила сеть в крохотном бикини на пляже (фото)

На снимке можно разглядеть роскошную фигуру исполнительницы.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, похвасталась очередным снимком с пляжа.

Читайте такжеНадя Дорофеева взбудоражила сеть снимком в купальнике (фото)

На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в крохотном купальнике с тоненькими завязками и пляжном платье бирюзового цвета с бахромой.

В кадр волосы "суперзвезды" распущены и зачесаны назад, глаза она спрятала за солнцезащитными очками. Дополнила "лук" Лобода множеством украшений на шее и руках.

На снимке Светлана "засветила" грудь и стройные бесконечно длинные ножки.

"В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь. Набираться сил на весь год. Но, понежившись на солнышке 10 дней, поняла, что сильно соскучилась... По работе... Вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов и обратно мчу на солнышко, к деткам", - написала исполнительница.

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди.