цей матеріал доступний українською

Лобода соблазнила сеть в крохотном бикини на пляже (фото)

11:32, 22 января 2020
Звезды
154 0
Лобода восхитила сеть новым фото / instagram.com/lobodaofficial

Читайте такжеНадя Дорофеева взбудоражила сеть снимком в купальнике (фото)

На опубликованном в Instagram фото артистка позирует в крохотном купальнике с тоненькими завязками и пляжном платье бирюзового цвета с бахромой. 

В кадр волосы "суперзвезды" распущены и зачесаны назад, глаза она спрятала за солнцезащитными очками. Дополнила "лук" Лобода множеством украшений на шее и руках.

На снимке Светлана "засветила" грудь и стройные бесконечно длинные ножки.

"В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь. Набираться сил на весь год. Но, понежившись на солнышке 10 дней, поняла, что сильно соскучилась... По работе... Вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов и обратно мчу на солнышко, к деткам", - написала исполнительница.

instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что певица Вера Брежнева сверкнула попой в прозрачном боди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода