"Он называет меня "любовником": Брэд Питт рассказал о работе с Ди Каприо

По словам актера, Леонардо Ди Каприо – предан делу и всегда идет до конца.

Актер Брэд Питт поделился, какое шутливое прозвище ему дал коллега Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

Читайте такжеНовый роман Брэда Питта: актера заподозрили в связях с целительницей«Он называет меня «любовником». Это немного сбивает с толку, но я с этим согласен», – рассказал актер.

При этом Брэд Питт также рассказал, как им работалось вместе.

«Он так предан делу. Он никогда не бережет себя. Он идет до конца, и это действительно впечатляет... Я бы сказал, мы в значительной степени болеем друг за друга, мы уважаем друг друга, мы смеемся друг с другом. И это срабатывает. И нам достаточно легко», – отметил актер.

Ранее УНИАН сообщал, как Брэд Питт отпраздновал свое 56-летие в кругу младших детей.