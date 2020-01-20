Скандального рэпера Гуфа отдадут в наркоклинику

За Гуфом в Таиланд прилетели сестра и его директор.

Родственники рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику.

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Об этом сообщает Telegram-канал Super.

За Гуфом в Таиланд, где отдыхает рэпер, прилетели сестра и его директор. Гуф потерял телефон и банковские карты.

Сейчас решается вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

Стоит отметить, что несколько дней назад Гуф записал матерное видеообращение в адрес бывшего депутата, дзюдоиста и основателя движения «Антидилер» Дмитрия Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года российского рэпера Алексея Долматова избили на корпоративе в Москве.