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Скандального рэпера Гуфа отдадут в наркоклинику

17:33, 20 января 2020
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Гуф потерял телефон и банковские карты / фото: wikipedia

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Об этом сообщает Telegram-канал Super.

За Гуфом в Таиланд, где отдыхает рэпер, прилетели сестра и его директор. Гуф потерял телефон и банковские карты.

Сейчас решается вопрос о его госпитализации в наркологическую клинику в Москве или в Израиле.

Стоит отметить, что несколько дней назад Гуф записал матерное видеообращение в адрес бывшего депутата, дзюдоиста и основателя движения «Антидилер» Дмитрия Носова, вызвав его на бой и заявив, что тот разрушил его семью.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года российского рэпера Алексея Долматова избили на корпоративе в Москве.

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Теги: #Россия#рэпер