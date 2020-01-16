Лобода в одном пиджаке сверкнула стройными ножками (фото)
20:30, 16 января 2020Звезды
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В кадре артистка предстала в черном пиджаке, который, судя по всему, надет на голое тело и с распущенными волосами.
возвращение в реальность. пока все размыто 🤭😉 Куда в 2020 мы должны заехать с туром ?
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором вновь позирует в откровенном наряде.
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В кадре артистка предстала в черном пиджаке, который, судя по всему, надет на голое тело и с распущенными волосами.
Певица стоит в уютной комнате и задумчиво смотрит вверх.
"Возвращение в реальность. Пока все размыто. Куда в 2020 мы должны заехать с туром ?", - написала она.
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