Принц Гарри и герцогиня Меган прервали все связи с друзьями - СМИ

Давние друзья герцога Сассекского обиделись на него.

В британских СМИ обсуждают не только выход принца Гарри и герцогини Меган из королевской семьи. Поговаривают, что и у герцога Сассекского уже давно нет прежних отношений с его друзьями.

Информацию в СМИ "сливают" традиционно так называемые инсайдеры. Один из них рассказал журналистам, что у большинства "друзей" принца Гарри даже нет номера его телефона. С момента женитьбы на Меган Маркл принц очень отдалился от тех, с кем раньше хорошо общался, пишет ТСН.

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Исключение составляет разве что его лучший школьный друг Чарли ван Страубензи. Их свадьба кстати, произошли с разницей в несколько месяцев.

Не секрет, что и со старшим братом принцем Уильямом у Гарри сейчас сложные взаимоотношения. Об этом герцог Сассекский однажды сам рассказал в интервью. Хотя, если верить официальному заявлению дворца, принцы Уильям и Гарри поддерживают друг друга и до сих пор.

По сообщению издания People, внук Елизаветы II перестал общаться с большинством своих друзей, когда Меган была на шестом месяце беременности.

Не слишком дорожит друзьями и Меган. Она тоже оборвала много контактов с так называемыми своими подругами. Хотя некоторые, как, например, стилист Джессика Малруни, продолжают хорошо общаться с герцогиней.

Во время недавнего визита Меган и Гарри в Лондон, когда они посещали Канада Хаус, именно Джессику Марлуни Меган попросила присмотреть за ее сыном Арчи. Хотя понятно, что с ребенком все это время, конечно, была няня.