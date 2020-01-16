"Я на их стороне": известный актер поддержал принца Гарри и Меган

Актер напомнил о том, при каких обстоятельствах погибла мать герцога Сассекского.

Британский актер Хью Грант публично встал на защиту принца Гарри и его решения отказаться от королевских привилегий, говорится в "Сніданку з 1+1".

Так, на решение Гарри и его жены Меган жить самостоятельно и быть финансово независимыми от Букингемского дворца Грант сказал следующее:

"Таблоиды фактически убили его мать. Теперь они раздирают на куски его жену. Его задача, как мужчины - защитить свою семью, поэтому я на его стороне", - заявил актер в эфире одной из радиостанций.

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Хью Грант напомнил историю гибели принцессы Дианы, мамы Гарри. Как ее машину преследовали папарацци, и как она попала в автокатастрофу. А потом признался, что сам очень плохо относится к таблоидам.

Не секрет, что уже почти 10 лет Грант ведет личную войну против надоедливой прессы. Так, в прошлом году актер смог отсудить кругленькую сумму у издания, которое прослушивало его телефон. Тогда полученные деньги Грант пожертвовал организации, которая помогает жертвам преследования прессы.

Тем временем Меган Маркл впервые появилась на публике после заявления о сложении обязанностей члена королевской семьи. В Канаде жена принца Гарри посетила благотворительный центр для женщин.