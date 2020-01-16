Каменских "засветила" соски на фото с мужем

Парочка постит фото с отдыха.

Муж Насти Каменских Потап опубликовал на своей странице в Instagram фото с отдыха в Мексике и взбудоражил сеть.

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В кадре продюсер предстал с супругой на фоне пляжа, они позируют в спортивной одежде. Очевидно, фото было сделано до или после занятий спортом.

На снимке Каменских позирует в топе телесного цвета, сквозь который видны ее соски. На это обратили внимание многие фаны.

Ранее Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.