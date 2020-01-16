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Каменских "засветила" соски на фото с мужем

10:08, 16 января 2020
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Каменских отдыхает в Мексике / instagram.com/realpotap

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В кадре продюсер предстал с супругой на фоне пляжа, они позируют в спортивной одежде. Очевидно, фото было сделано до или после занятий спортом.

На снимке Каменских позирует в топе телесного цвета, сквозь который видны ее соски. На это обратили внимание многие фаны.

Ранее Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.

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Теги: #фото#Настя Каменских