Каменских "засветила" соски на фото с мужем
10:08, 16 января 2020Звезды
702 0
Парочка постит фото с отдыха.
Каменских отдыхает в Мексике / instagram.com/realpotap
Муж Насти Каменских Потап опубликовал на своей странице в Instagram фото с отдыха в Мексике и взбудоражил сеть.
Читайте такжеЛобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото)
В кадре продюсер предстал с супругой на фоне пляжа, они позируют в спортивной одежде. Очевидно, фото было сделано до или после занятий спортом.
На снимке Каменских позирует в топе телесного цвета, сквозь который видны ее соски. На это обратили внимание многие фаны.
Ранее Ани Лорак продемонстрировала очередной "лук", находясь в отпуске в Калифорнии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter