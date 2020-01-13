Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать развернутое интервью американскими телеканалам

Это они обещают сделать в случае, если им не позволят отказаться от привилегий британской королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл собираются дать большое интервью крупным американскими телеканалам ABC, NBC, CBS, а также известной телеведущей Опре Уинфри.

Читайте такжеПринц Уильям заявил, что больше никогда не сможет обнять брата Гарри – СМИ

Это они обещают сделать в случае, если им не позволят отказаться от привилегий британской королевской семьи и стать финансово независимыми, сообщает The Sun.

Герцоги Сассекские уже связывались с рядом крупных американских СМИ. Также сообщают, что британская монархия не хочет, чтобы их "грязное белье" было обнародовано. В частности Меган и Гарри якобы намерены рассказать свою историю о том, как герцогиню заставили о многом молчать. Также супруги столкнулись в своей семье с расизмом и сексизмом.

Пара может использовать возможность телеинтервью, чтобы попытаться добиться более выгодной сделки на переговорах в Сандрингеме с королевой, принцем Чарльзом и Уиллсом по поводу их планов уйти от передовых королевских обязанностей.

Как сообщал УНИАН, о том, что принц Гарри с супругой Меган Маркл решили отделиться от королевской семьи стало известно 9 января. По их словам, решение было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений. Прсле этого члены британской королевской семьи приняли решение собраться на переговоры по поводу будущих ролей принца Гарри и герцогини Сассекской Меган. Переговоры состоятся в понедельник, 13 января. В совещании примут участие Елизавета II, ее сын принц Чарльз, а также внуки принц Уильям и принц Гарри. Меган Маркл, как ожидается, присоединится к дискуссии по телефону из Канады. Однако перед переговорами старший брат Гарри принц Уильям уже заявил, что больше никогда не сможет обнять его. Как сообщил источник изданию Times, Уильям настолько взбешен, что даже больше не хочет общаться со своим братом. Он рассказал другу, что теперь они с Гарри "не настолько близки, как раньше" и "стали совсем чужими".