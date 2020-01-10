Музей мадам Тюссо убрал фигуры Меган Маркл и принца Гарри от фигуры королевы Елизаветы II

Музей восковых фигур мадам Тюссо тоже отреагировал на грядущие изменения в британской королевской семье.

В лондонском музее переместили фигуры герцогини Меган и принца Гарри и отделили от королевской семьи.

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Раньше их восковые копии стояли возле королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Теперь их отставили в сторону. Однако, как сообщает музей, речь не идет о том, чтобы вообще убрать их из музея.

Это было сделано после того, как два дня назад Меган и Гарри объявили миру о своем намерении сложить с себя некоторые полномочия членов королевской семьи, отказаться от финансирования, а взамен получить больше свободы действий.

Пока королева Елизавета II созвала совет, которая должна помочь семье разобраться с ситуацией, в музее Сассексов уже отделили от королевской семьи.

Это было сделано для того, чтобы отразить грядущие изменения. Однако речь вовсе не идет о полном исчезновении фигур из музея, ведь в лондонской галерее они одни из самых любимых среди посетителей.